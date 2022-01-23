Как пишет Politeka.net, Влад Яма является успешным украинским хореографом и танцором. Звезда дважды участвовал в шоу "Танці з зірками" с Натальей Могилевской, но пара занимала только второе место оба раза. Но Могилевской удавалось и победить на шоу, только вместо Влада был танцор Игорь Кузьменко. Зато Влад Яма, начиная с четвертого сезона, стал несменным судьей проекта. Не забывает хореограф и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом сторис Влад репостнул публикацию со списком самых сексуальных артистов украины. Среди женщин победила Настя Каменских, обойдя Олю Полякову и Тину Кароль. А вот среди мужчин самым сексуальным считают Олега Винника. А на втором месте расположился Влад Яма, а тройку замкнул - Иракли Макацария.

Напомним, Могилевская устроила впечатляющую битву образов: глубокие вырезы, каблуки и Влад Яма

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