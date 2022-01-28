Как пишет Politeka.net, звезда решила порадовать поклонников коротким смешным роликом в ТикТок. Каменских и Потап только недавно вернулись в Украину из отпуска в Мексике, и сейчас привыкают находиться дома. Судя по всему, Настя решила скрасить свои будни в особняке забавной выходкой с их собакой по кличке Мими.

На кадрах певица разыграла небольшую сценку, в которой использовала свою белую пушистую любимицу в качестве «телефона». Каменских поднесла собачку к уху и делала вид, что слушала кого-то на другом конце, а затем положила «трубку» и сообщила, что к ним едет королева.

Все это время на заднем плане Потап сидит за столом. Похоже, что он смотрит телевизор, который не видно в кадре.

Поклонники звездной пары тут же отреагировали на эти кадры.

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«Не мучай собачку», «Печально как-то. Если не петь, то что ты будешь делать?», «Потап сзади о привет», «С вами все хорошо?», «лапулька прям такая», - пишут люди.

Напомним, Каменских прикрылась одним полотенцем и показала, как получает наслаждение.

Как сообщала Politeka, Настя Каменских в роскошных украшениях взбудоражила новым образом.

Также Politeka писала, что Каменских без макияжа и в наряде не по размеру засветила любопытную деталь в доме.