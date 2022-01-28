Как пишет Politeka.net, Настя Каменских недавно вернулась с отдыха в Мексике. Звезда решила в ТикТок опубликовать видео, на котором показала, как получает наслаждение.

В ролике Настя лежала на кушетке, прикрывшись одним полотенцем. Массажистка в это время работала с ногами звезды. Певица снимала свое лицо, показывая, как наслаждается массажем.

"Кайфую", - написала звезда.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"В туалете и то удобнее", "почему вы всё не умеете подбирать музыку под видео...", "Кайфовать всегда нужно, без него никак", "Такая ты булка, сладкая, конечно", "хотел бы я быть массажистом", "Бабушка Настя как всегда типа в ударе. А нет, года берут свое...", "Кто не понял, она кайфует", "Я бы абсолютно бесплатно делал массаж, но это фантазии", "Вот кайфушена та...", "Повезло-повезло".

Напомним, Настя Каменских в роскошных украшениях взбудоражила новым образом

А еще Politeka сообщала, что Каменских без макияжа и в наряде не по размеру засветила любопытную деталь в доме

Также Politeka писала, что Каменских, Полякова и не только рассекретили своих закадычных подруг