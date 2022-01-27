Как передает Politeka.net, Настя Каменских часто радует поклонников новыми танцевальными видео. На этот раз артистка поделилась видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Настя Каменских устроила танцы на фоне любопытной детали в доме. Хоть новогодние праздники прошли уже пару недель назад, но в роскошном особняке Каменских и Потапа до сих пор стоит ёлка. Стоит отметить, что певица танцует вовсе без макияжа и в наряде не по размеру.
"Тоже еще не убрали?", — спросила Настя Каменских у своих поклонников.
Ранее Каменских рассказывала о том, что до этого года она не особо украшала особняк к празднику, но именно встречая 2022-ой год ей хотелось поставить ёлку в доме, а не на улице.
Напомним, недавно муж Насти Каменских Потап продемонстрировал, как его радует жена. Пока он спал, певица приготовила множество блюд, и мясо, и рыбу. Артист был очень рад такому сюрпризу от Каменских, и высказал благодарность.
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