Известный шеф-повар и судья шоу «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво показал, как провел вечер пятницы со своими любимцами.

Как пишет Politeka.net, шоумен поделился новыми кадрами в Сториз. Судя по ним, вечер пятницы Эктор провел в компании своей домашней любимицы – собачки по кличку Лупита. Сначала они вдвоем отправились за покупками в супермаркет. При этом Хименес-Браво катал собаку в тележке.

Затем они с Лупитой вышли на улицу, где выяснилось, что любимица Эктора не в восторге от погоды с мокрым снегом.

«Сегодня все очень мокро, Лупита не хочет гулять на улице. Очень холодно! Лупита, пошли гулять», - попытался уговорить собачку Хименес-Браво, однако Лупита выглядела не слишком заинтересованной.

После этого Эктор вернулся домой, где решил показать поклонникам своего второго четвероногого друга – пса по кличке Чоко.

«Многие мои друзья спрашивают, где Чоко, почему его не показываю на камеру. Потому что он старенький и любит только спать. Он не активный как Лупита», - пояснил Хименес-Браво.

Отметим, что у Эктора две собаки породы брюссельский гриффон. Летом шеф-повар рассказывал, что Чоко с ним уже 9 лет, а Лупита – 1,5 года.

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