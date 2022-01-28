Приемная дочь продюсера и исполнителя Потапа Наташа Горовая рассказала о том, как эксперименты с внешностью испортили ей волосы.

Как известно, Наташа – дочь продюсера Ирины Горовой от первого брака. Потап удочерил ее, когда они с ее матерью поженились, и даже после развода сохраняет с молодой девушкой хорошие отношения. Сейчас Наташа Горовая работает PR-специалистом, а также активно ведет страничку в Инстаграм.

На этот раз в своем блоге девушка решила рассказать о том, как сама испортила себе волосы, а позже их восстановила. Она поделилась архивными фото, на которых показала их на разных этапах своей жизни. По словам Горовой, первым «серьезным перевоплощением» для ее натурально русых волос стал «долгожданный темный».

«А там уже и розовый прилетел. Что творилось тогда с моими волосами – не передать словами. Мы их так долго лечили. А потом я была яркой блондинкой. Слишком яркой», - написала блогерша, сопровождая все соответствующими фото.

Горовая призналась, что все это сказалось на здоровье ее волос.

«Благодаря таким экспериментам волосы стали намного тоньше и качество их пострадало очень. Но счастья для волос и витамины (которые прописал врач, самостоятельно ничего пить не нужно) улучшили их состояние в 10 раз. Любите свою естественную красоту и берегите ее», - написала Наташа.

Отметим, что сейчас девушка продолжает краситься в блонд, но уже не в такой яркий, как раньше.

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