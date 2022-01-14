Как передает Politeka.net, Наташа Горовая является дочерью известного продюсера и соосновательницы музыкального центра "MOZGI Entertainment" Ирины Горовой. Также девушка известна как приемная дочь популярного исполнителя Потапа (Алексея Потапенко). Также у неё есть младший брат Андрей Потапенко, с которым они часто отдыхают в разных странах.
Так, на этот раз приемная дочь Потапа опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Наташа Горовая позирует на фото со своим братом - Андреем Потапенко. Они друг другу посылают поцелуй. Стоит отметить, что сейчас Наталья Горовая со своими детьми отдыхает на шикарном курорте в Дубаи.
Поклонники оставили несколько комментариев под фото: "Любовная любовь".
Напомним, что недавно семья Горовых отдыхала в Дубаи с Сантой Димопулос и её сыном Даниэлем от Андреем Джеджулы.
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