Как передает Politeka.net, Наташа Горовая является дочерью известного продюсера и соосновательницы музыкального центра "MOZGI Entertainment" Ирины Горовой. Также девушка известна как приемная дочь популярного исполнителя Потапа (Алексея Потапенко). Также у неё есть младший брат Андрей Потапенко, с которым они часто отдыхают в разных странах.

Так, на этот раз приемная дочь Потапа опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Наташа Горовая позирует на фото со своим братом - Андреем Потапенко. Они друг другу посылают поцелуй. Стоит отметить, что сейчас Наталья Горовая со своими детьми отдыхает на шикарном курорте в Дубаи.

Поклонники оставили несколько комментариев под фото: "Любовная любовь".

Напомним, что недавно семья Горовых отдыхала в Дубаи с Сантой Димопулос и её сыном Даниэлем от Андреем Джеджулы.

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