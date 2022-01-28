Известная украинская певица и модель Даша Астафьева призналась, что ощущает перед выходом на сцену спустя более 10 лет певческой карьеры.

Как пишет Politeka.net, артистка решила побеседовать со своими поклонниками, отвечая на их вопросы в Инстаграм. Часть сообщений касалась ее профессиональной деятельности. В частности, у Астафьевой в очередной раз поинтересовались, не хочет ли она сниматься в кино.

«Не хотелось бы сниматься в кино», - написали Даше.

«Но я так понимаю, придется», - в шутку ответила певица, намекнув на отсутствия вопросительного знака в обращении. Этот ответ она сопроводила своим фото в латексном костюме и с плеткой в руках.

Также Астафьева призналась, что даже спустя почти 15 лет с момента начала своей карьеры все еще ощущает мандраж перед выходом на сцену.

«Это абсолютно нормальное, природное состояние человека, который ответственно относится к своему делу. Главное, как по мне, чтобы это не помешало получить удовольствие», - написала Даша.

Певица также ответила на более личный вопрос о наличии у себя лишних килограммов.

«Спросите у любого человека, который меня любит, есть ли хоть лишний грамм во мне», - посоветовала Астафьева.

Напомним, Астафьева похвасталась формами в наряде-сетке и разных купальниках.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева устроила сумасшедшие развлечения с огромной собакой.

Также Politeka писала, что счастливая Астафьева показала, кто больше всего ее радует.