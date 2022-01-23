Как передает Politeka.net, Даша Астафьева является известной моделью и экс-солисткой группы "Nikita". На этот раз певица опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Даша Астафьева показала, как отдыхала в теплых странах, куда она отправилась сама.
"Влюбляюсь в страну лишь тогда, когда все складывается.
В этот раз, впрочем, как и всегда, все идеально", — высказалась Даша Астафьева.
"Моя гордость Натали
организовала незабываемый трип за пятнадцать минут. Тот случай, когда вспоминаешь каждый раз человека с улыбкой на лице, с благодарностью и пониманием того, что он точно на своём месте, и наслаждается своей работой!
Благодарю тебя, моя Фея!", — поделилась Даша Астафьева.
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Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Супер фотография очень приятно смотреть умница", "Шикарная", "Охх", "Люблю наше поколение. Умны, красивы, женственны и независимы. У нас есть натуральность, которая дана при рождении и мы не спешим её менять в гонитве за модой", "Даша, вы прелесть", "Ты как паленая водка, от твоей красоты можно ослепнуть", "Обворожительная красавица! Богиня красоты, женственности и очарования! Афродита!".
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