Как передает Politeka.net, Даша Астафьева является известной моделью и экс-солисткой группы "Nikita". На этот раз певица опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Даша Астафьева показала, как отдыхала в теплых странах, куда она отправилась сама.

"Влюбляюсь в страну лишь тогда, когда все складывается.

В этот раз, впрочем, как и всегда, все идеально", — высказалась Даша Астафьева.

"Моя гордость Натали

организовала незабываемый трип за пятнадцать минут. Тот случай, когда вспоминаешь каждый раз человека с улыбкой на лице, с благодарностью и пониманием того, что он точно на своём месте, и наслаждается своей работой!

Благодарю тебя, моя Фея!", — поделилась Даша Астафьева.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Супер фотография очень приятно смотреть умница", "Шикарная", "Охх", "Люблю наше поколение. Умны, красивы, женственны и независимы. У нас есть натуральность, которая дана при рождении и мы не спешим её менять в гонитве за модой", "Даша, вы прелесть", "Ты как паленая водка, от твоей красоты можно ослепнуть", "Обворожительная красавица! Богиня красоты, женственности и очарования! Афродита!".

Ранее сообщалось, Полякова в сияющем мини оторвалась на танцполе с Ефросининой и Астафьевой: "Королева ночи"

Также, Даша Астафьева дала совет, как выглядеть не вызывающе в леопардовом купальнике: "Во всем виноват..."

Politeka рассказывала, Даша Астафьева удивила размерами своего живота, ответив на вопрос о беременности: "Наберемся терпения"