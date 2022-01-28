Известная украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала, как они с мужем проводили время на гастролях во Франции.

Как пишет Politeka.net, танцовщица поделилась новыми кадрами в Инстаграм. На них Кухар показала, как они с мужем и одновременно партнером по балету Александром Стояновым гуляли во французском городе Пуатье, куда приехали в рамках гастрольной программы.

На видео пара проводила время в парке возле фонтана. Судя по темноте и пасмурному небу, погода была не самой располагающей для прогулок. Кухар призналась, что ее супругу не хотелось фотографироваться, однако ей все же удалось сделать снимок на фоне фонтана.

«Усердно заставляла мужа фоткаться», - написала балерина.

Она также сняла на видео собаку, которая играла в фонтане.

«Вот кому тепло! Прогулки входили в обязательную программу наших гастролей. Типичный французский парк, а мы со Стояновым замерзли», - произнесла за кадром Кухар, еще раз показав мужа.

Балерина также показала, что вечером они отправились в местный ресторан лакомиться устрицами.

«Говорим Франция – подразумеваем устрицы, говорим – устрицы, подразумеваем – Франция!», - написала Кухар.

Напомним, муж Екатерины Кухар Стоянов козырнул своими успехами на продюсерском поприще.

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