Известная украинская певица, фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлия Санина пожаловалась поклонникам на проблемы, растрогав своих коллег по шоу-бизнесу.

Как сообщает Politeka.net? в своем Instagram 31-летняя украинская певица, солистка популярной группы "The Hardkiss" Юлия Санина опубликовала новые фото и пожаловалась поклонникам на плохое начало года.

Так, по словам певицы, у нее даже промелькнула идея подстричь чолку из-за проблем.

"Так тошно, что охота подстричь челку🤦🏻‍♀️

Начало года просто🤬

Переболели мы с Валом, чудом спасли собачку, стало под вопросом наше февральское путешествие… сегодняшняя новость, что половина Даниного класса слегло с температурой и мой ребенок не исключение. Завариваю калину-малину", - рассказала певица и спросила, то ли у всех так.

На пост певицы отреагировали украинские звезды Дмитрий Дикусар, Екатерина Кухар, Дмитрий Монатик, Джамала, Валентина Хамайко, Андрей Пятов, Юрий Ткач, Владимир Дантес.

"Да, есть такое, но не стриги", - сказала Джамала.

"Такая же история 🤷🏻‍♀️ ...Начало года нас закаляет!",- написала Хамайко.

"У меня челка сама ушла 😂 Не выдержала напряжение от матчей. Здоровья семье! ",- пожелал Андрей Пятов.

Поклонники также прокомментировали публикацию Юлии Саниной.

"Кстати, ретроградный Меркурий и Венера вошли в чат 😂 ", "Ой, как мне это отзывается. Тоже год криво как-то начался 😖 ", "Насчет челки лучше хорошо подумать 😅 , ее отращивание может растянуть состояние раздражения как минимум на год вперед", "Держитесь, Юля 🙌 ", - написали в сети.

Ранее Politeka сообщала, что Санина с The Hardkiss в прозрачном костюме козырнула идеальными формами: "Какая красивая, Боже".

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