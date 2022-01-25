Как сообщает Politeka.net? в своем Instagram 31-летняя украинская певица, солистка популярной группы "The Hardkiss" Юлия Санина опубликовала новые фото и пожаловалась поклонникам на плохое начало года.
Так, по словам певицы, у нее даже промелькнула идея подстричь чолку из-за проблем.
"Так тошно, что охота подстричь челку🤦🏻♀️
Начало года просто🤬
Переболели мы с Валом, чудом спасли собачку, стало под вопросом наше февральское путешествие… сегодняшняя новость, что половина Даниного класса слегло с температурой и мой ребенок не исключение. Завариваю калину-малину", - рассказала певица и спросила, то ли у всех так.
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На пост певицы отреагировали украинские звезды Дмитрий Дикусар, Екатерина Кухар, Дмитрий Монатик, Джамала, Валентина Хамайко, Андрей Пятов, Юрий Ткач, Владимир Дантес.
"Да, есть такое, но не стриги", - сказала Джамала.
"Такая же история 🤷🏻♀️ ...Начало года нас закаляет!",- написала Хамайко.
"У меня челка сама ушла 😂 Не выдержала напряжение от матчей. Здоровья семье! ",- пожелал Андрей Пятов.
Поклонники также прокомментировали публикацию Юлии Саниной.
"Кстати, ретроградный Меркурий и Венера вошли в чат 😂 ", "Ой, как мне это отзывается. Тоже год криво как-то начался 😖 ", "Насчет челки лучше хорошо подумать 😅 , ее отращивание может растянуть состояние раздражения как минимум на год вперед", "Держитесь, Юля 🙌 ", - написали в сети.
Ранее Politeka сообщала, что Санина с The Hardkiss в прозрачном костюме козырнула идеальными формами: "Какая красивая, Боже".
Напомним, что Кароль заинтриговала кадрами в объятиях экс-партнеров Саниной и Лиды Ли по "Танцях з зірками": "Жду вас...".
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