Девятый сезон юмористического шоу "Лига Смеха" обещает быть интересным и не менее смешным, передает Politeka.net. Ведущим проекта остался Евгений Кошевой, а компанию ему в этот раз составил фронтмен команды «Загорецкая Л. С.» – Виктор Розовый. Примечательно, что до этого пару сезонов вторым ведущим работал рэпер Потап.
Контент-криейтор "Квартал 95" Расул Мирзаев разместил снимок вместе с двумя ведущими "Лиги Смеха". На фото Евгений Кошевой насмешил видим, ведь кривлялся.
"Вить-вить-вить, тех-тех-тех, Ай-я-я, ох-ох-ох…", - подписал снимок Мирзаев.
Публикация быстро собрала почти 200 лайков и немного комментариев.
"Градация лысины от большего к меньшему!", "😂👏👏👏", "🔥🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи Сети.
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Отметим, в новом сезоне "Лиги Смеха" команды будут оценивать и курировать всем известные Станислав Боклан, Маша Ефросинина, Владимир Дантес, Александр Пикалов, а также вернется Игорь Ласточкин, и снимется Татьяна Лазарева, которая попробует себя в этой роли впервые.
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