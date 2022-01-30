Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 29-летняя бывшая модель часто показывает эфектные кадры и рассказывает о жизни. Нередко Анна делится распорядком дня, говорит о питании или уходе за собой, так как увлечена спортом и придерживается определенных ограничений для поддержания веса.

Однако, не отказывает себе Богдан и в отдыхе, нередко отправляясь в рестораны вместе с друзьями и близкими, как в этот раз. Анна показала новый образ перед камерой. В черном атласном платье мини-длинны и с маской на лице ей удалось удивить.

А вот распущенные локоны она оставила без укладок, предпочитая удобство. Поэтому Анна также выбрала не обувь на шпильке, а черные ботфорты.

"Немножко сегодня потанцуем" - объяснила Анна.

А недавно Анну Богдан спросили о том, "собрала ли она уже" тревожный чемодан" и как относится к тому, что происходит в стране". Богдан решилась ответить на вопрос.

"Нет, верю, что все будет хорошо 🙏 Очень люблю свою страну и хочется жить мирно", - сказала избранница "Холостяка".

Заметим, что сейчас в Сети активно ширится информация о возможном наступлении России на Украину, что сильно беспокоит граждан нашего государства.

Ранее Politeka сообщала, что экс-"Холостяк" Заливако подколол Анну Богдан в ресторане из-за прически: "Ананас".

Напомним, что новый "Холостяк" Топольский после завершения съемок показал фото, которое говорит о многом: "Эх, влюбился".

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина после родов хвастнула фигурой в необычном купальнике: "Какая ты...".