Как пишет Politeka.net, сейчас Даша Квиткова с мужем Никитой Добрыниным и маленьким Львом отдыхают на Сейшельских островах и не забывают делится ярким контентом со своими многочисленными подписчиками.
На новых снимках, которые Квиткова разместила у себя в Инстаграм, она похвасталась спа-процедурами.
Девушка расслаблено попозировала в белом махровом халате на фоне экзотических деревьев. Не забыла она козырнуть своими стройными длинными ногами, которые уже успели загореть.
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«Что может быть лучше спа посреди джунглей», - написала Даша.
Пользователи сети, которые сейчас наблюдают снег за своими окнами, по хорошему завидуют райскому отдыху Даши Квитковой.
"Как прекрасны подобные фото, особенно, когда тебя завалило снегом",
"Действительно ни-че-го лишнего",
"Желаю хорошего отдыха",
"Такая свежесть в этих фотографиях",
"Твоя улыбка ослепительна, ты госпожа", - пишут в сети.
Ранее Politeka сообщала, что "Холостяк" Добрынин устроил Квитковой, что худеет после родов, свидание мечты "С видом на океан".
Напомним, что жена "Холостяка" Добрынина рассказала об огромном минус жизни на Сейшелах: "Ничего не помогает".
Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина показала нескромные развлечения с мужем на пляже: "Извините, но...".