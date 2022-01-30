Молодая мама и блогерша Дарья Квиткова, которая вышла замуж за «Холостяка-9» Никиту Добрынина, наслаждается экзотическим отдыхом вместе со своей семьей.

Как пишет Politeka.net, сейчас Даша Квиткова с мужем Никитой Добрыниным и маленьким Львом отдыхают на Сейшельских островах и не забывают делится ярким контентом со своими многочисленными подписчиками.

На новых снимках, которые Квиткова разместила у себя в Инстаграм, она похвасталась спа-процедурами.

Девушка расслаблено попозировала в белом махровом халате на фоне экзотических деревьев. Не забыла она козырнуть своими стройными длинными ногами, которые уже успели загореть.

«Что может быть лучше спа посреди джунглей», - написала Даша.

Пользователи сети, которые сейчас наблюдают снег за своими окнами, по хорошему завидуют райскому отдыху Даши Квитковой.

"Как прекрасны подобные фото, особенно, когда тебя завалило снегом",

"Действительно ни-че-го лишнего",

"Желаю хорошего отдыха",

"Такая свежесть в этих фотографиях",

"Твоя улыбка ослепительна, ты госпожа", - пишут в сети.

Ранее Politeka сообщала, что "Холостяк" Добрынин устроил Квитковой, что худеет после родов, свидание мечты "С видом на океан".

Напомним, что жена "Холостяка" Добрынина рассказала об огромном минус жизни на Сейшелах: "Ничего не помогает".

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина показала нескромные развлечения с мужем на пляже: "Извините, но...".