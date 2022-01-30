Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященной семье Аллы Пугачевой, появилось видео, сделанное, по всей видимости, в караоке (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)
В ролике Пугачева стоит в полумраке в черном мини-платье с прозрачной юбкой-сеткой и поет одну из своих песен под названием «Любовь похожая на сон».
Авторы видео сообщили, что это живое исполнение Примадоны. Также можно услышать, как Алла вложила всю свою душу, когда пела.
Отметим, что несмотря на то, что супруга Максима Галкина давно завершила свою певческу карьеру, вокальных данных она не утратила.
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Пользователи сети пришли в восторг от живого исполнения Аллы Борисовны. Об этом они пишут в комментариях.
"Каждая песня - это маленькая жизнь! Исполнена сердцем и душой",
" До мурашек!!!!! Браво Алла, брависсимо",
"Непревзойденная, Легенда",
"Восторг. Восхищение . Браво !!!",
"Мурашки по коже, браво",
"Восхищаюсь вашей семьёй и голосом, "пускай не кончится она",
"Богиня", - пишут в сети.
Напомним, Галкин одним фото дал понять, что чувствует к Пугачевой на самом деле: "Многие вам завидуют...".
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