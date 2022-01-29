Как сообщает Politeka.net, Ким Кардашьян после развода активизировала свою работу над брендом одежды, который теперь лично рекламирует. Для этого Ким устраивает фотосессии в различных локациях и меняет одежду перед камерами.

Не обходится без интересных моментов – обычно модель делает акцент на формах или своем в целом опрятном виде с блестящими локонами и ярким макияжем. Однако в этот раз Ким избавилась от лишней открытости.

Ким выбрала наряды с имитацией корсета и сделала платье достаточно тонким, чтобы оно походило на сеточку.

«Такая чудесная женщина; можно и моложе; я безупречно вижу этот вид❤️; ❤️ вау😍 нельзя же так красиво смотреться; я завидую; Красотка⚡️; Великолепно; Великолепно 😍; Всегда Божественно😍; Платье понравилось 👗; Ким Красотка.. Очень..👌🏾; я люблю этот наряд; Красиво 🙌❤️; Обожаю твой макияж @kimkardashian 🧡; огненная женщина 🔥😍; Ваша работа безупречна 😍; Ким такая красивая!; Красиво 😍; потрясающе 😍;Совершенство 😍😍» .

Также Ким поделилась со своей аудиторией жаркой фотосессией из отпуска. На фотографиях запечатлена на красивом пляже среди густой экзотической зелени, она умостилась на шезлонге, соблазнительно изгибаясь.

Перед камерой звезда появилась в откровенном ярко-розовом купальнике, который подчеркивает аппетитные формы и стройную фигуру. Волосы красотки собраны в аккуратный хвост, а на ее лице огромные солнцезащитные очки.

Напомним, Ким Кардашьян в черном купальнике облилась водой ради эффектного вида: "Беззаботная королева".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян высмеяли за неловкий образ с обтягивающим костюмом: "Снимите, хватит уже".

Также Politeka писала, что Кардашьян в странном наряде показала, как отметила Сочельник в кругу семьи: фото.