Как сообщает Politeka.net, Ким Кардашьян после развода активизировала свою работу над брендом одежды, который теперь лично рекламирует. Для этого Ким устраивает фотосессии в различных локациях и меняет одежду перед камерами.
Не обходится без интересных моментов – обычно модель делает акцент на формах или своем в целом опрятном виде с блестящими локонами и ярким макияжем. Однако в этот раз Ким избавилась от лишней открытости.
Ким выбрала наряды с имитацией корсета и сделала платье достаточно тонким, чтобы оно походило на сеточку.
«Такая чудесная женщина; можно и моложе; я безупречно вижу этот вид❤️; ❤️ вау😍 нельзя же так красиво смотреться; я завидую; Красотка⚡️; Великолепно; Великолепно 😍; Всегда Божественно😍; Платье понравилось 👗; Ким Красотка.. Очень..👌🏾; я люблю этот наряд; Красиво 🙌❤️; Обожаю твой макияж @kimkardashian 🧡; огненная женщина 🔥😍; Ваша работа безупречна 😍; Ким такая красивая!; Красиво 😍; потрясающе 😍;Совершенство 😍😍» .
Ани Лорак в компании бритоголового красавчика заставила Лазарева ревновать: "Каролина, я..."
Трагедия произошла с людьми на железной дороге во Львовской области, никто не выжил: подробности
Победительница "Холостяка" с Заливако Анна Богдан заговорила о "тревожном чемодане": "Хочеться жить..."
"Сердце сжимается от слез матери": жизнь 22-летней Жанны после расстрела в Днепре висит на волоске
Ушел из жизни экс-муж звездной украинской певицы: "Димочка, встретимся уже на небесах"
Также Ким поделилась со своей аудиторией жаркой фотосессией из отпуска. На фотографиях запечатлена на красивом пляже среди густой экзотической зелени, она умостилась на шезлонге, соблазнительно изгибаясь.
Перед камерой звезда появилась в откровенном ярко-розовом купальнике, который подчеркивает аппетитные формы и стройную фигуру. Волосы красотки собраны в аккуратный хвост, а на ее лице огромные солнцезащитные очки.
Напомним, Ким Кардашьян в черном купальнике облилась водой ради эффектного вида: "Беззаботная королева".
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян высмеяли за неловкий образ с обтягивающим костюмом: "Снимите, хватит уже".
Также Politeka писала, что Кардашьян в странном наряде показала, как отметила Сочельник в кругу семьи: фото.