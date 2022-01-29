Подружка Насти Каменских блогерка Анна Андрийчук, которая была замужем за Алексеем Завгородним (Позитив, ПТЗ), показала, как наслаждается отдыхом.

Как пишет Politeka.net, Анна в 2021 году разошлась с Алексеем Завгородним. Также Андрийчук дружит много лет с Настей Каменских, муж которой продюсирует бывшего супруга блогерки. Анна сейчас развивает собственный бренд одежды, а также ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз решила рассказать о мечтах.

"Недавно говорила с девочками о желаниях.

Оказывается, что многим сложно написать больше 10. Не знают чего хотеть кроме: дом, машина.

Меня это так поразило, если честно.

Но Настя Каменских напомнила, как лет 8 назад я была абсолютно такой же. Не могла и 5 написать.

Как сейчас помню, Настя садилась напротив и в прямом смысле этого слова - заставляла мечтать.

Очень тяжело давалось мне это.

Даже проходила разные марафоны, но все было бесполезно.

Сейчас понимаю почему так было у меня и почему происходит у большинства.

Мечтать - это о позволении себе!

В разрешении иметь что-то большее.

Это навык, в котором вы позволяете себе иметь все, что пожелаете.

От самого мелкого до самого глобального.

Позволять!

Мыслить «у меня такого никогда не будет, зачем вообще себя дразнить» категорически нельзя. Это как бомба замедленного действия, которая рано или поздно разрушит вашу жизнь совсем.

В определенный период у меня на заставке в телефоне стояла картинка с надписью «я позволяю себе (и дальше список самых заветных мечт)».

Это классная аффирмация, которая каждый раз приводила в чувства.

Такой себе компас, который напоминал куда я иду и зачем.

Попробуйте, это очень работающая штука

На сегодняшний день мои списки переваливают за 100 желаний.

Прописываю все до мелочей.

После 30-го примерно открывается «второе дыхание»

Друзья, позволяйте себе!

Сложно? Ну, хотяб попробуйте

Все то, чего искренне хотите обязательно сбудется, вот увидите!

Проверено.

Вы вообще прописываете чего хотите?

Сколько у вас желаний?", - написала блогерка.

Также Анна добавила фото, на котором лежала в узком купальнике и впечатляя формами.

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