Бывшая жена экс-солиста "Время и стекло", Алексея Завгороднего (Позитива), и подруга певицы Насти Каменских, похвасталась настоящим пиром.

Дизайнер Анна Андрийчук рассталась с мужем после 15 лет отношений, сообщает Politeka.net. В одном из интервью девушка призналась, что бывший уделял много времени работе, а она уже хотела детей.

После расставания девушка отдохнула с Настей Каменских за границей, чтобы легче пережить боль от неудавшихся отношений.

Сейчас дизайнер вместе с певицей и ее мужем Потапом также находятся в Мексике, где бывшая жена Позитива решила оторваться по полной.

Девушка призналась, что ни единый отпуск не смогла провести на правильном питании, и показала пир, от которого трудно удержаться.

"Лично для меня приём пищи - это маленький праздник.

В других странах хочется кушать всегда и всё, сложно отказать себе в чём-то.

Ругала раньше себя за это.

Злилась.

А потом поняла, что в этом вся я 🤷🏻‍♀️😁", - призналась Анна Андрийчук.

В комментариях многие поддержали бывшую жену Позитива.

"Отдых на то и отдых. Если хочется, то почему и не кушать!?", - написала одна из пользовательниц Сети.

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