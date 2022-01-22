Дизайнер Анна Андрийчук рассталась с мужем после 15 лет отношений, сообщает Politeka.net. В одном из интервью девушка призналась, что бывший уделял много времени работе, а она уже хотела детей.
После расставания девушка отдохнула с Настей Каменских за границей, чтобы легче пережить боль от неудавшихся отношений.
Сейчас дизайнер вместе с певицей и ее мужем Потапом также находятся в Мексике, где бывшая жена Позитива решила оторваться по полной.
Девушка призналась, что ни единый отпуск не смогла провести на правильном питании, и показала пир, от которого трудно удержаться.
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"Лично для меня приём пищи - это маленький праздник.
В других странах хочется кушать всегда и всё, сложно отказать себе в чём-то.
Ругала раньше себя за это.
Злилась.
А потом поняла, что в этом вся я 🤷🏻♀️😁", - призналась Анна Андрийчук.
В комментариях многие поддержали бывшую жену Позитива.
"Отдых на то и отдых. Если хочется, то почему и не кушать!?", - написала одна из пользовательниц Сети.
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