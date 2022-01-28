Как пишет Politeka.net, Анна Андрийчук была замужем за Алексеем Завгородним, но пара в 2021 году рассталась, хотя были вместе более 10 лет. Экс-жена Позитива работала на телевидении, дизайнером, а также развивает собственный бренд одежды. Как известно, Андрийчук в тесных отношениях с Настей Каменских. Анна также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз решила показать, кто ей мешает спать.
"Вторую ночь не могу уснуть из-за этого стука. В спальне вот такие звуки. Я так понимаю, это мыши где-то под крышей? Да? Если честно, ощущение, что там слоны. Прям гупают над головой. Людей априори быть на крыше не может...", - рассказала Анна.
Также Андрийчук добавила видео, на котором снимает свой потолок.
Галкин, засняв жующую Аллу Пугачеву на домашней кухне, показал, что они едят "Сколько той жизни"
В Киеве посреди улицы расстреляли автомобиль, владелец пережил уже второе покушение: подробности
Экс-ухажеры Огневич, которую преследует неадекватный фанат, неожиданно собрались вместе: "Мальчики, что вы так..."
Полякова удивила поступком в адрес Тины Кароль после их серьезного конфликта: "Будь счастлива"
Осадчая поведала о радостном событии в жизни своего кума Потапа: "До слез"
На втором сторис Анна продолжила:
"У меня два вопроса.
1. Что делать в такой ситуации?
2. Кто еще кроме мышей может быть таким громким и тяжелым", - написала Андрийчук.
Напомним, Каменских, Полякова и не только рассекретили своих закадычных подруг
А еще Politeka писала, что экс-жена Позитива на отдыхе с Каменских и Потапом решила оторваться по полной
Также Politeka сообщала, что экс-жена Позитива козырнула роскошным застольем на отдыхе с Каменских