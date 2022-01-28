Анна Андрийчук, которая была замужем за Алексеем Завгородним (Позитив, ПТЗ), показала, кто не дает ей уснуть ночью.

Как пишет Politeka.net, Анна Андрийчук была замужем за Алексеем Завгородним, но пара в 2021 году рассталась, хотя были вместе более 10 лет. Экс-жена Позитива работала на телевидении, дизайнером, а также развивает собственный бренд одежды. Как известно, Андрийчук в тесных отношениях с Настей Каменских. Анна также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз решила показать, кто ей мешает спать.

"Вторую ночь не могу уснуть из-за этого стука. В спальне вот такие звуки. Я так понимаю, это мыши где-то под крышей? Да? Если честно, ощущение, что там слоны. Прям гупают над головой. Людей априори быть на крыше не может...", - рассказала Анна.

Также Андрийчук добавила видео, на котором снимает свой потолок.

На втором сторис Анна продолжила:

"У меня два вопроса.

1. Что делать в такой ситуации?

2. Кто еще кроме мышей может быть таким громким и тяжелым", - написала Андрийчук.

Напомним, Каменских, Полякова и не только рассекретили своих закадычных подруг

А еще Politeka писала, что экс-жена Позитива на отдыхе с Каменских и Потапом решила оторваться по полной

Также Politeka сообщала, что экс-жена Позитива козырнула роскошным застольем на отдыхе с Каменских



