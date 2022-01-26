Звезды шоу-бизнеса, как и остальные люди, находят себе друзей, с которыми приятно проводят время, сообщает Politeka.net. В Сети решили составить список из знаменитостей с подругами. (Чтобы посмотреть полный состав, доскролльте до конца страницы)
Так, в публикации упоминается о певице Насте Каменских и дизайнере Анне Андрийчук, хореографе Алене Шоптенко, и тренере Аните Луценко, певице Оле Поляковой и телеведущей Маше Ефросининой и других звездах.
"Верите в женскую дружбу? 🤗
Сегодня день лучшей подруги, так что мы вспомнили, какие звезды круто дружат", - написали авторы поста.
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Публикация быстро собрала более 2000 лайков и много комментариев:
"Нет, давно не верю", "Да! Она существует", "А при чем здесь Ефросинина и Полякова? Они не подруги и сами об этом недавно рассказывали в интервью", "Нет, и еще раз нет", "Не верю в дружбу на фото", "Нет, я не верю в дружбу, предала подруга спустя года я подпустила еще одну подругу, а та так же предала поэтому со всеми на расстоянии вытянутой руки".
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