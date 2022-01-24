На одной из страничек в Инстаграм с новостями из мира шоубиза опубликовали любопытное видео с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным. Судя по всему, ролик был снят много лет назад, но актуальности не потерял, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Алла Борисовна стала гостьей одной из юмористических программ своего мужа, в которой решилась рассказать об "убийстве". Примадонна призналась, что специально "покончила" со своим мужем (каким по счету, неизвестно).

"Я когда-то сама решила распустить слух... Это было давно [Еще при советской власти, - прокомментировал Галкин]. Решили проверить, как быстро распространяются слухи. Я придумала, что я убила мужа утюгом. Ровно через 12 часов стали звонить и говорить, куда цветы нести на могилу моего мужа...", - рассмеялась певица.

К слову, за свои 72 года Пугачева пять раз выходила замуж. Первый раз в 1969 году за циркового артиста Миколаса Орбакаса (отца Кристины Орбакайте), брак продлился четыре года. Во второй раз Алла Борисовна "окольцевалась" в 1977-м с режиссером Александром Стефановичем (этот брак прожил три года). Затем Пугачеву взял в жены продюсер Евгений Болдин. Случилось это в 1985-м и продлилось до 1993-го. Четвертым мужем артистки был певец Филипп Киркоров, с которым они вместе пробыли почти 10 лет с 1994-го. В пятый раз Пугачева вышла замуж в 2011-му - вместе с Галкиным воспитывают восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу, рожденных суррогатной матерью.

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