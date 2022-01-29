Украинская актриса, звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая засветила один из образов, который появится в новом телесериале «Дикие» с ее участием.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Дарья Петрожицкая опубликовала фото, на котором предстала в военной форме. Она развалилась в траве и кривлялась на камеру.

«Сегодня в 22:15 Дикие! 3 и 4 серии» - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов, но не обошлось без критики. Многим не понравились первые эпизоды сериала, в которых было слишком много русского языка.

«Что за форма?», «Обязательно будем», «Конечно очень сильно ждём. И будем смотреть», «Нет, не наш формат», «Ради Вас, королева», «Хватило прошлых», «Конечно, нет. Никогда», «Уважаю Вас как творческого человека, но смотреть не могу, не понимаю», - пишут пользователи сети.

Как известно, в сериале «Дикие» актриса исполняет очень много разных ролей. Звезда очень сильно ждала выхода этого сериала.

Напомним, что Петрожицкая засветилась на курорте с возлюбленным, которого скрывала: "Выглядят мило".

Как сообщала Politeka, Петрожицкая кинулась в объятия к известному ведущему: «Вот так встреча».

Также Politeka писала, что Петрожицкая козырнула роскошным отдыхом за границей: «Принцесса вернулась».