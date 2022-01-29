Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Дарья Петрожицкая опубликовала фото, на котором предстала в военной форме. Она развалилась в траве и кривлялась на камеру.
«Сегодня в 22:15 Дикие! 3 и 4 серии» - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных слов, но не обошлось без критики. Многим не понравились первые эпизоды сериала, в которых было слишком много русского языка.
«Что за форма?», «Обязательно будем», «Конечно очень сильно ждём. И будем смотреть», «Нет, не наш формат», «Ради Вас, королева», «Хватило прошлых», «Конечно, нет. Никогда», «Уважаю Вас как творческого человека, но смотреть не могу, не понимаю», - пишут пользователи сети.
Дети Пугачевой решили поиздеваться над Галкиным, видео: "Под стать родителям"
Трагедия произошла с людьми на железной дороге во Львовской области, никто не выжил: подробности
"Сердце сжимается от слез матери": жизнь 22-летней Жанны после расстрела в Днепре висит на волоске
Экс-ухажеры Огневич, которую преследует неадекватный фанат, неожиданно собрались вместе: "Мальчики, что вы так..."
Ушел из жизни экс-муж звездной украинской певицы: "Димочка, встретимся уже на небесах"
Как известно, в сериале «Дикие» актриса исполняет очень много разных ролей. Звезда очень сильно ждала выхода этого сериала.
Напомним, что Петрожицкая засветилась на курорте с возлюбленным, которого скрывала: "Выглядят мило".
Как сообщала Politeka, Петрожицкая кинулась в объятия к известному ведущему: «Вот так встреча».
Также Politeka писала, что Петрожицкая козырнула роскошным отдыхом за границей: «Принцесса вернулась».