Українська актриса і співачка Даша Петрожицька, яка зіграла головну роль в серіалі "Папік", радісно кинулася в обійми до відомого телеведучого.

Як пише Politeka.net, в Instagram Даша Петрожицька опублікувала кілька сторіс, на яких не могла стримати емоцій радості. Вона побачила на зйомках свого колишнього суперника по проекту "Голос країни" Даніеля Салема.

"Ось так зустріч", - підписала відео зірка.

Дівчина не втрималася і побігла до Салема, після чого вони стали обніматися.

"Боже, боже, хто ж це? Дивіться! Вони зустрілися, вони зустрілися нарешті. Ну ж бо! Подзвони мені, подзвони..", - емоційно прокричала Петрожицька.

Як відомо, Даша Петрожицька і Даніель Салем співали пісню "Подзвони мені" в нокаутах. За результатами нокауту в команді Тіни Кароль залишився Салем, а Дан Балан скористався правом вкрасти учасника і забрав Петрожицьку до себе в команду.

Відзначимо, що номер артистів досі дуже популярний в соціальних мережах.

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