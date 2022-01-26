Як пише Politeka.net, в Instagram Даша Петрожицька опублікувала кілька сторіс, на яких не могла стримати емоцій радості. Вона побачила на зйомках свого колишнього суперника по проекту "Голос країни" Даніеля Салема.
"Ось так зустріч", - підписала відео зірка.
Дівчина не втрималася і побігла до Салема, після чого вони стали обніматися.
"Боже, боже, хто ж це? Дивіться! Вони зустрілися, вони зустрілися нарешті. Ну ж бо! Подзвони мені, подзвони..", - емоційно прокричала Петрожицька.
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Як відомо, Даша Петрожицька і Даніель Салем співали пісню "Подзвони мені" в нокаутах. За результатами нокауту в команді Тіни Кароль залишився Салем, а Дан Балан скористався правом вкрасти учасника і забрав Петрожицьку до себе в команду.
Відзначимо, що номер артистів досі дуже популярний в соціальних мережах.
Нагадаємо, що Даша Петрожицька показалася на курорті з коханим, якого раніше приховувала: "Виглядають мило".
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