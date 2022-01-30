Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Иванны Онуфрийчук появились кадры с фотосессии. Для съемки парочка выбрала два образа. На первых кадрах Иванна позировала в белоснежном платье, которое напоминало свадебное, а на втором предстала в костюме.

«Открою вам наш маленький секрет. Накануне романтического месяца года мы с любимым стали участниками романтической фотосессии для @lofficielukraine. Это было очень атмосферно, нежно и стильно. Следите за новостями, мы покажем вам кое-что очень красивое», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу теплых слов. Некоторые поклонники заподозрили телеведущую в беременности.

«А у вас нет еще одного секрета от нас?», «Вы настоящие! Это здорово!», «Вы прекрасные», «Прекрасно))и такое впечатление, что вы ждете малыша)», «Какие же вы красивые», «Самая романтическая пара», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Иванна Онуфрийчук позволила себе целоваться с "другим" на глазах у мужа: "Как вам такой...".

Как сообщала Politeka, Онуфрийчук неожиданно сменила образ: "С корабля на бал".

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