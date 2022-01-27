Телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль в "Танцях з зірками", показала, як цілується з іншим на очах у свого чоловіка.

Як пише Politeka.net, Іванна Онуфрійчук нещодавно стала новою ведучою "Танців з зірками", замінивши там Тіну Кароль. Зірка одружена з успішним мільйонером, з яким вирушила в подорож до Африки. На нових сторіс ведуча показала, з ким цілувалася, поки чоловік дивився.

На фотографії Іванна стояла біля жирафи, яка щось їла з її рук. Зірка одягла міні-спідницю і топік, яке було трохи нижче стегон.

На другій фотографії Онуфрійчук вже була з кількома тваринами.

На ще одному кадрі зірка вже цілувалася з жирафою. Тварина потягнулася язиком до губ ведучої, поки та закрила очі.

"Як вам такий поцілунок?",- написала знаменитість на фото в сторіс.

На наступних кадрах Іванна показала, як стався поцілунок. Щоб тварина доторкнулася до її губ, вона тримала ними ласощі для жирафи.

"Ось як це було", - написала зірка.

На останньому сторіс Онуфрійчук стояла і обіймала чоловіка, поки жираф їв з руки.

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