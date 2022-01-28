Як повідомляє Politeka.net, Іванна Онуфрійчук стала помітно відомішою і популярнішою після своєї участі в ролі ведучої на танцювальному шоу, в якому була заміною Тіни Кароль. Причому тепер у дівчини є своя аудиторія, якій вона розповідає про свої будні.
"Доброї ночі! Ми обов'язково повернемося, але вже інших складом!"- інтригуюче підписала Іванна, в словах якої деякі розглянули натяк на можливе поповнення в родині.
Відзначимо, про особисте життя Іваннаа вже говорила не раз, розповідаючи історію знайомства з чоловіком і про те, як вони стали спілкуватися і закохуватися один в одного. Зараз вони активно подорожують, а також відвідують різні екскурсії. В Африці пара провела кілька днів, а також встигла змінити кілька локацій, щоб встигнути побачити цікаві місця.
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Також на попередніх сторіс ведуча показала, з ким цілувалася, поки чоловік дивився.
На фотографії Іванна стояла біля жирафи, яка щось їла з її рук. Зірка одягла міні-спідницю і топік, яке було трохи нижче стегон.
На другій фотографії ОНУФРІЙЧУК вже була з кількома тваринами. Також Іванна вирішила поміркувати про те, як жити в кепмі в самому серці дикої природи. За її словами, вона з чоловіком в якості туристів звикла жити в готелях або особистих апартаментах. Однак, цього разу, коли вони планували поїздку в Африку на сафарі, то розуміли, що серед варіантів цікавіше будуть лоджи або Кемпи.
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