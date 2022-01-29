Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - популярная украинская певица. Звезда ведет вместе с Виталием Козловским программу на одном из музыкальных каналов, а также занимается творчеством. А еще артистка стала с Михаилом Хомой крестными родителями для ребенка, которого родила муза группы Дзидзьо. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

В этот раз Оля решила показать сторис, на котором гуляла вместе со своим сыном Нестором на улице. Звезда была в куртке и шапке с закрытыми ушами. Мальчик стоял в аналогичном головном уборе. Цибульская сделала селфи, прижав мальчика к себе на фото.

"Сторис для тех кто сомневался, что у Нестора такая как у мамы (шапка - прим. ред.). Я сегодня просто дома и вы побудьте со своими", - написала Оля на сторис, которое опубликовала в своем Инстаграм.

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