Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Макс Чмерковский опубликовал фото своего 5-летнего сына Шайи, который, по наблюдениям фанатов, очень подрос за последнее время.

«Делай, как написано на табличке», - подписал фото Чмерковский.

В комментариях его сыну оставили массу комплиментов.

«Хороший мальчик», «Он невозможно милый», «Он такой очаровательный! Интересно, он еще танцует?», «Держу пари, он счастлив!», «Он выглядит таким высоким!», «Он такой высокий! Они так быстро растут», «Баскетболист в процессе становления», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Макс Чмерковский родом из Украины, но успешную карьеру хореографа он построил за границей. На родине он стал известен после своего участия в проекте «Холостяк». Найти любовь в Украине у Чмерковского не вышло, поэтому он женился на латиноамериканской танцовщице Пете Маргатройд. У пары есть сын Шай.

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