Макс Чмерковський, суддя "Танців з зірками", показав себе, вразивши виглядом дружину Пету і екс-підопічну Монатіка Ліду Лі.

Як пише Politeka.net, Макс Чмерковський є успішним танцюристом з України, який перемагав на американських "Танцях з зірками". Зірку запросили в 2021 році судити проект "Танці з зірками" в Україні. Крім ТБ артист ще розвиває свій блог в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Макс був у штанях і сорочці. Зірка розстебнув пару гудзиків, додавши пікантності знімку. Як відомо, у танцюриста сьогодні день народження, зірці виповнилося 42 роки.

"42

Непередбачений.

Вдячний за все це.

Цінуйте любов.

З нетерпінням чекаю наступного.

42-це відповідь на»головне питання життя, Всесвіту і всього іншого".

- Дуглас Адамс, роман 1979 року, "Автостопом по галактиці", - написав Макс.

Ліда Лі, екс-підопічна Монатіка, прокоментувала публікацію:"з Днем Народження".

"Я люблю тебе, з днем народження, моя любов", - написала дружина Пета.

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