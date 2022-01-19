Як пише Politeka.net, Макс Чмерковський є успішним танцюристом з України, який перемагав на американських "Танцях з зірками". Зірку запросили в 2021 році судити проект "Танці з зірками" в Україні. Крім ТБ артист ще розвиває свій блог в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому фото Макс був у штанях і сорочці. Зірка розстебнув пару гудзиків, додавши пікантності знімку. Як відомо, у танцюриста сьогодні день народження, зірці виповнилося 42 роки.
"42
Непередбачений.
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Вдячний за все це.
Цінуйте любов.
З нетерпінням чекаю наступного.
42-це відповідь на»головне питання життя, Всесвіту і всього іншого".
- Дуглас Адамс, роман 1979 року, "Автостопом по галактиці", - написав Макс.
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