Судья "Танців з зірками" Максим Чмерковский, который отправился в США, показал, как проводит время со свои единственным сыном.

Как сообщает Politeka.net, судья "Танців з зірками" Максим Чмерковский и его американская жена Пета Маргатройд воспитывают пятилетнего Шай Александра. Счастливый отец любит делиться успехами сына и показывать свое маленькое чудо.

Несколько часов назад он опубликовал в своем блоге Instagram кадры из атмосферной семейной фотосессии, на которой показал, как вырос его сын.

Похоже они решили разнообразить свои выходные и провести время за любимым занятием. Вооружившись удочками папа и сын пошли на рыбалку. Макс Чмерковский и Шай Александр позировали на фоне живописной природы: море, горы и пляж. Оба были одеты в худи: Макс в бирюзовое, а его сын в синюю влетку.

Папа с сыном нежно обнимали друг друга. При этом Максим Чмерковский признался, что благодарен за каждый день, который может провести с сыном.

Фолловеры не остались равнодушными и засыпали семейство теплыми комментариями под публикацией. Многие заметили, как сын похож внешне на своего папу: "Такой замечательный папа! Оно того стоит. Красивая фотография!", "Удивительно, какой он уже большой ", "Просто копия папы. Это как смотреть на младшую версию Макса", "Такой красивый мальчик! Выглядит, как вы", "Одно лицо".

Напомним, что судья «Танців з зірками» Чмерковский умилил кадром со своим сыном.

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