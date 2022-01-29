Як пише Politeka.net, в Instagram Макс Чмерковський опублікував фото свого 5-річного сина Шайї, який, за спостереженнями фанатів, дуже підріс за останній час.

"Роби, як написано на табличці", - підписав фото Чмерковський.

У коментарях його синові залишили масу компліментів.

"Хороший хлопчик", "Він неможливо милий", "Він такий чарівний! Цікаво, він ще танцює?", "Тримаю парі, він щасливий!", "Він виглядає таким високим!", "Він такий високий! Вони так швидко ростуть", "Баскетболіст в процесі становлення", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Макс Чмерковський родом з України, але успішну кар'єру хореографа він побудував за кордоном. На батьківщині він став відомий після своєї участі в проекті «Холостяк». Знайти любов в Україні у Чмерковського не вийшло, тому він одружився на латиноамериканській танцівниці Петі Маргатройд. У пари є син Шай.

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