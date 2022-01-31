Ирина Монатик не упустила случая понежиться на пляже у океана на Мальдивский островах - кадр получился невероятно ярким и красивым!

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский артист Дима Монатик укатил вместе с любимой женой и детьми на отдых. Семья сейчас отдыхает на солнечных Мальдивах, которые манят райскими пейзажами многих представителей украинского шоу-биза.

Фото с экзотического курорта несколько часов назад опубликовала Ирина Монатик на своей странице в Instagram. На свежих фото в своем Instagram мама двоих детей позировала на берегу. За ее спиной раскинулся океан с прозрачной водой, белый песок и бунгало.

Супруга Димы Монатика стоит в эффектной позе. На ней зеленый цельный купальник, который прекрасно сидит на ее фигуре и только подчеркивает красоту женщины. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки и ожерелье из ракушек. За ее спиной, вдалике, бегают дети звездной пары.

Пользователи сети по достоинству оценили фото Ирины Монатик и искупали ее в комплиментах. Не остались в стороне и знаменитости, Надя Дорофеева и Катя Варнава также отреагировали на публикацию: "А вы какая прекрасная", "Ты должна носить только мини", " Можно вспомнить только строчки из песни Вашего супруга ".... ты такая красивая!"", "Супер красота, так выглядеть после рождения двоих детей... просто восхищаюсь", "Не хватает на фото ваших детей и мужа, а так просто прекрасно".

Напомним, что жена Димы Монатика выдала секреты воспитания своей сыновей.

Как сообщала Politeka, Монатик с женой и сыновьями растрогал Лесю Никитюк, Горовую и других звезд.

Также Politeka писала, что жена Монатика на Мальдивах выдала свой рецепт по спасению мира.