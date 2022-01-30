Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram дружина відомого українського виконавця Дмитра Монатіка Ірина, яка є його менеджером, часто ділиться із шанувальниками не тільки світлинами з чоловіком та дітьми, а й публікує особисті фото.
Цього разу Ірина Монатік (у дівоцтві Демічева) опублікувала нові фото з сонячних Мальдів, де відпочиває з чоловіком Дмитром та синами Платоном і Данилом. Ірина була у суцільному купальнику та плямистому пляжному парео.
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"Життя прекрасне, насамперед тому що ми живі, цей день вже не повернути… і кожен день на нас дивляться діти з широко відкритими очима, повторюючи кожен жест і кожен крок і саме їм важливо впровадити в голову, що все обов'язково буде добре і життя прекрасне, незважаючи ні на що!(", - сказала Ірина Монатік.
Раніше Politeka повідомляла, що дружина Монатіка показала їхніх дітей, хвалячись особливою подією: "У пам'яті назавжди".
Нагадаємо, що Діма Монатік викликав посмішку своїми розвагами з дітьми в басейні: "Поринули у відпочинок!".
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