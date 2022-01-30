Дружина популярного українського співака Дмитра Монатіка Ірина поділилася із шанувальниками новими фотографіями з відпочинку на Мальдівах, куди полетіла з чоловіком та синами.

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram дружина відомого українського виконавця Дмитра Монатіка Ірина, яка є його менеджером, часто ділиться із шанувальниками не тільки світлинами з чоловіком та дітьми, а й публікує особисті фото.

Цього разу Ірина Монатік (у дівоцтві Демічева) опублікувала нові фото з сонячних Мальдів, де відпочиває з чоловіком Дмитром та синами Платоном і Данилом. Ірина була у суцільному купальнику та плямистому пляжному парео.

Дружина співака розповіла, що потрібно радіти кожному дню та не думати про негатив.

"Життя прекрасне, насамперед тому що ми живі, цей день вже не повернути… і кожен день на нас дивляться діти з широко відкритими очима, повторюючи кожен жест і кожен крок і саме їм важливо впровадити в голову, що все обов'язково буде добре і життя прекрасне, незважаючи ні на що!(", - сказала Ірина Монатік.

Раніше Politeka повідомляла, що дружина Монатіка показала їхніх дітей, хвалячись особливою подією: "У пам'яті назавжди".

Нагадаємо, що Діма Монатік викликав посмішку своїми розвагами з дітьми в басейні: "Поринули у відпочинок!".

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