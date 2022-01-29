Відомий український співак Дмитро Монатік зворушив зірок шоу-бізнесу новою світлино з відпочинку на Мальдівах, куди полетів з дружиною та синами.

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram популярний український артист Дмитро Монатік часто ділиться із шанувальниками новими світлинами та відео, а також розповідає про свої плани.

Цього разу Монатік опублікував новий кадр з відпочинку на Мальдівах, куди відправився з дружиною Іриною та синами Платоном і Данилом.

На фото хлопчики стояли спиною до камери ніжно обійнявши один одного, а Дмитро з Іриною сиділи на кріслах-мішках по боках від синів. На фоні був океан.

"Земля з-під ніг.

Так Ось воно щастя!

Я раніше не міг так.

Прощався із пристрастю…

Очі в океан", - написав Дмитро Монатік.

Світлина співака сподобалася колишній дружині Потапа Ірині Горовій, Лесі Нікітюк, співачкам Вірі Брежнєвій та Наді Дорофєєвій, а також радіоведучому Славі Дьоміну та зірці "Квартал 95" Олександру Пікалову.

"Усі смайли світу вам😍❤️🙌", - написала Нікітюк.

"😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 Божее, яка істинна краса та любов🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍", - написала акторка Наталка Денисенко.

Раніше Politeka повідомляла, що Монатік вперше вивів на сцену своїх дітей і викликав заздрість у Нікітюк: "Зараз би до Нью Йоркщини".

Нагадаємо, що дружина Монатіка блиснула формами на пляжі Мальдів і поділилася наболілим: "Голова забита...".

Також Politeka писала, що Нікітюк у спальні влаштувала примірку білизни, інтригуючі кадри: "Cідають ідеально...".