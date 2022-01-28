Ірина Монатік - продюсер, любляча дружина і мама, пише Politeka.net. 35-річна дружина зірки активно веде Instagram, в якому дозволяє зазирнути в особисте життя сім'ї.
На одному з нових фото Ірина Монатік похвалилася відпочинком з чоловіком на Мальдівах, пара поцілувалася на тлі прозорої води.
У пості зірка розповіла, що має врятувати світ.
"Любов обов'язково врятує світ ❤️🔥❤️🔥 Amore mio @monatik_official", - написала Ірина Монатік.
Публікація швидко зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.
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"❤️ Які ж ви круті! Щастя Вашій родині!", "Захоплююся! Нехай це триває вічно!❤️❤️❤️❤️", "Які ви милі!!! 😍❤️❤️❤️", "ммм, як це мило ❤️❤️❤️❤️❤️Обожнюю вас🤗дуже рідко можна побачити такі фото у Вас😊 😊 😊", " обожнюю, приклад для багатьох❤😍 🙊 💕", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, Ірина і Діма Монатік одружилися шість років тому, познайомилися вони за багато років до цього. Спочатку майбутня пара просто спілкувалася, а потім почала будувати відносини.
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