Как пишет Politeka.net, 16-летний артист, который покорил многих знаменитостей и простых украинцев своими вокальными данными в проекте «Співають всі», активно занялся своей карьерой. В новом после Муаяд Абдельрахим поделился новыми кадрами, заинтриговав публику.

Муаяд Абдельрахим показал бэкстейдж фотосессии, на котрой он позировал в стильных нарядах. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).

«Новая фотосессия. Скоро одна из фоток будет на обложке новой песни "Instagram"», - написал юный певец.

Отметим, кадры пришлись по душе пользователям Сети.

«Просто огонь», «Вау», «Пушка», - писали в комментариях.

Отметим, Муаяд Абдельрахим сейчас большое внимание уделяет не только репертуару, но и своему образу. Недавно парень признался, что сколько примерок, сколько прошло за последние 3 месяца, у него не было за все 16 лет.

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