Как пишет Politeka.net, успешная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

Певица, которая была главным судьей проекта «Співають всі», где песенный талант участников оценивали 100 судей, показала кадры, снятые в гримерке. Шоу является адаптацией грандиозного проекта по всемирно известному формату All Together Now.

В частности она показала, как раздает указания.

Наталья Могилевская сидела в халате и перед зеркалом.

«Вы чуть-чуть так приоткроете меня, я из центра уже через вас… Вы можете так ручкой на меня показать, друг с другом типа: «Хорошо поет, хорошо поет Наташка, молодец», - сказала певица.

Как известно, победителем премьерного сезона «Співають всі» в Украине стал 16-летний певец Муаяд Абдельрахим.

