Как пишет Politeka.net, Муаяд Абдельрахим стал известным исполнителем после победы на шоу "Співають всі", где главной судьей была Наталья Могилевская. На проекте певцы должны были петь перед звездной сотней судей и заставить их встать и подпевать. Благодаря проекту о Муаяде узнала вся Украина и теперь за ним следят тысячи фанатов в Инстаграм.
На новом фото певец был рядом с неизвестной девушкой.
"Знакомьтесь, моя старшая сестра Настя", - написал 16-летний парень.
На втором фото артист решил рассказать о возрасте родственницы.
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"В жизни Настя выглядит на 13-14, но ей 18, похожи?", - написал Муаяд.
Также звезда предложил ответить, похожили ли они с сестрой или нет, добавив возможность нажать на кнопку "Да" или "Нет".
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