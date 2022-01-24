16-летний певец и победитель "Співають всі" Муаяд Абдельрахим показал важного для себя человека, представил публике.

Как пишет Politeka.net, Муаяд Абдельрахим стал известным исполнителем после победы на шоу "Співають всі", где главной судьей была Наталья Могилевская. На проекте певцы должны были петь перед звездной сотней судей и заставить их встать и подпевать. Благодаря проекту о Муаяде узнала вся Украина и теперь за ним следят тысячи фанатов в Инстаграм.

На новом фото певец был рядом с неизвестной девушкой.

"Знакомьтесь, моя старшая сестра Настя", - написал 16-летний парень.

На втором фото артист решил рассказать о возрасте родственницы.

"В жизни Настя выглядит на 13-14, но ей 18, похожи?", - написал Муаяд.

Также звезда предложил ответить, похожили ли они с сестрой или нет, добавив возможность нажать на кнопку "Да" или "Нет".

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