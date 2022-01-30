Известный украинский певец Александр Пономарев поделился интересным кадром на своей странице в соцсети.

Как пишет Politeka.net, 48-летний популярный украинский исполнитель, автор многих хитов Александр Пономарев порадовал публику новым фто на своей странице в Instagram.

Как известно, дважды разведенный певец живет со своей домашней любимицей – собакой породы ши-тцу по кличке Ши. Как оказалось, малышке не по душе зимняя погода и гулять п снегу она не любит.

«Ши вышла на улицу ровно на три минуты», - написал артист в новом посте.

Тем не менее Ши очаровала пользователей Сети.

«Для девочки и этого хватит, красавица», «Снегурочка», «Красотулька», - пишут в комментариях.

Отметим, также в загородном доме Александра Понномарева есть две собаки — Зита и Булка, а также семь котов.

«Появилась кошка сначала, принесшая троих котят. Я еще спокойно, думаю: "Раздадим кому-нибудь". Взяли одного только. Так та же кошка принесла на следующий год еще трех котят. Теперь у меня семь кошек», - рассказывал артист ранее.

Напомним, Пономарев засветил свою любимицу на кровати, насмешив заявлением: «Кто не работает, тот…»

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