Александр Пономарев сейчас отдыхает за границей, откуда делится яркими кадрами, пишет Politeka.net. В этот раз артист решил показать себя в соломенной шляпе, хваставшись образом, можно сказать, обычного курортника.
В посте певец напомнил украинкам о празднике, который отмечают 25 января.
"Сегодня Татьянин День! Поздравляю всех Татьян с Праздником! ❤️
#пономарев #foto #travel", - написал Александр Пономарев.
За два часа публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.
"Спасибо большое ❤️", "Хорошее Фото!👍❤️", "😍😍😍😍", - написали пользователи Сети.
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Отметим, Александр Пономарев рассказал, где проводит время сейчас, хотя видно, что выбрал он экзотическую страну, где тепло. Артист признался, что скучает по своей любимице Ши, которая осталась в Украине.
Примечательно, что ранее певец признался - он выбрал маленькую породу собачки Ши-тцу, ведь они хорошо переносят путешествия и с ними легко можно гастролировать. Кроме того, эти животные привязываются к хозяину.
Напомним, Александр Пономарев на пляже за границей спел на украинском
Как сообщала Politeka, Пономарев в День соборности показал свою любовь к Украине
Также Politeka писала, что Пономарев с жаркого курорта обратился к украинцам и показал фото