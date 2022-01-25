Александр Пономарев сейчас отдыхает за границей, откуда делится яркими кадрами, пишет Politeka.net. В этот раз артист решил показать себя в соломенной шляпе, хваставшись образом, можно сказать, обычного курортника.

В посте певец напомнил украинкам о празднике, который отмечают 25 января.

"Сегодня Татьянин День! Поздравляю всех Татьян с Праздником! ❤️
#пономарев #foto #travel", - написал Александр Пономарев.

За два часа публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.

"Спасибо большое ❤️", "Хорошее Фото!👍❤️", "😍😍😍😍", - написали пользователи Сети.

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Отметим, Александр Пономарев рассказал, где проводит время сейчас, хотя видно, что выбрал он экзотическую страну, где тепло. Артист признался, что скучает по своей любимице Ши, которая осталась в Украине.

Примечательно, что ранее певец признался - он выбрал маленькую породу собачки Ши-тцу, ведь они хорошо переносят путешествия и с ними легко можно гастролировать. Кроме того, эти животные привязываются к хозяину.

Напомним, Александр Пономарев на пляже за границей спел на украинском

Как сообщала Politeka, Пономарев в День соборности показал свою любовь к Украине

Также Politeka писала, что Пономарев с жаркого курорта обратился к украинцам и показал фото