Серебряный голос Украины певец Александр Пономарев, не успев вернуться с отпуска, раскрыл свои планы на ближайшее время, в которые входит новая поездка.

Так, 48-летний Пономарев опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал за рулем машины, передает Politeka.net.

Певец, в серой кофте и белой футболке, одарил поклонников своей милой улыбкой и рассказал в подписи, куда направляется.

"Еду посмотреть, как там славный город Харьков ❤️ Хороших выходных! #пономарев #харьков #украина", - сообщил Пономарев.

Пользователи, а особенно харьковчане, оживились в комментариях:

"Милости просим. У нас прекрасный город!!!👏"

"С возращением ! :)"

"Везет городу Харьков! Счастливой Вам дороги!❤️"

"Хорошего путешествия!"

Отметим, Пономарев только вернулся в Киев из своего путешествия за границу. Певец отдыхал на одном из фешенебельных курортов. Александр не называл, в какой именно стране находился, зато регулярно выкладывал курортные фото с океаном, пляжем и пальмами.

Примечательно, в одном из постов артист признался, что в отпуске ему кое-чего не хватает. Оказывается, он сильно соскучился по своей питомице Ши - собачке породы ши-тцу.

Напомним, Пономарев за границей неожиданно вспомнил об украинках: "Спасибо большое..."

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