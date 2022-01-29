Так, 48-летний Пономарев опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал за рулем машины, передает Politeka.net.
Певец, в серой кофте и белой футболке, одарил поклонников своей милой улыбкой и рассказал в подписи, куда направляется.
"Еду посмотреть, как там славный город Харьков ❤️ Хороших выходных! #пономарев #харьков #украина", - сообщил Пономарев.
Пользователи, а особенно харьковчане, оживились в комментариях:
"Милости просим. У нас прекрасный город!!!👏"
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"С возращением ! :)"
"Везет городу Харьков! Счастливой Вам дороги!❤️"
"Хорошего путешествия!"
Отметим, Пономарев только вернулся в Киев из своего путешествия за границу. Певец отдыхал на одном из фешенебельных курортов. Александр не называл, в какой именно стране находился, зато регулярно выкладывал курортные фото с океаном, пляжем и пальмами.
Примечательно, в одном из постов артист признался, что в отпуске ему кое-чего не хватает. Оказывается, он сильно соскучился по своей питомице Ши - собачке породы ши-тцу.
Напомним, Пономарев за границей неожиданно вспомнил об украинках: "Спасибо большое..."
Как сообщала Politeka, Пономарев, уехавший из Украины, похвастался их с Дзидзьо достижениями: «Молодец, дорогой»
Также Politeka писала, что Пономарева не узнать на новом фото с отдыха: "Как пасечник"