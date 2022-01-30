Как сообщает Politeka.net, в новом сезоне популярного шоу "Голос країни" за судейскими креслами собрались звезды украинского шоу-биза: Потап, Оля Полякова, Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук.
Потап решил побаловать украинцев и опубликовал в Сториз новые кадры со съемок проекта.
Потапу очень повезло сидеть рядом с красавицами-певицами. Как показал артист на видео Оля Полякова и Надя Дорофеева примеряли для съемок нового эфира эффектные наряды. Оля одета в серебристое облегающее платье с длинными рукавами. Изящные бежевые босоножки на тонком длинном каблуки и легкий макияж сделали образ по-настоящему элегантным.
Тем временем Надя выбрала короткое белое платье с открытыми плечами. Летящие рукава и интиресное оформление декольте придали образу певицы невероятного кокетства и легкости.
Ани Лорак в компании бритоголового красавчика заставила Лазарева ревновать: "Каролина, я..."
Мартыновская из «Мастер Шеф» подогрела слухи о романе с Ярославским: «Эти щечки…»
Ольга Сумская пристыдила украинцев на прогулке в парке: "Люди..."
Трагедия произошла с людьми на железной дороге во Львовской области, никто не выжил: подробности
Ушел из жизни экс-муж звездной украинской певицы: "Димочка, встретимся уже на небесах"
Также в кадр попал и сам Потап. На нем оригинальный костюм фиолетового цвета, расшитый яркими нитками, которые изображают забавные рисунки: попугаи, пальмы и другие. Святослав Вакарчук тем временем выбрал строгий наряд черного цвета.
Напомним, Потап выдал секрет победы на "Голосі країни".
Как сообщала Politeka, экс-жена Потапа Горовая похвасталась роскошным отдыхом на Канарах.
Также Politeka писала, что Потап засветил Полякову и Дорофееву в новых образах для "Голосу країни".