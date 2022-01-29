Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram український репер, продюсер, автор пісень Олексій Потапенко (виступає під псевдонімом Потап) часто ділиться із шанувальниками світлинами та відео.
Цього разу Потап, який став тренером популярного шоу "Голос країни"-12, поділився світлиною із колегами Надею Дорофєєвою та Олею Поляковою.
Як бачимо, Потап був у чорному піджаку і шляпі, Полякова одягнула червоне плаття, а Дорофєєва у чорно-білому наряді.
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"Дівчата з Голосу)", - написав Потап.
Шанувальники прокоментували фото репера.
"Надя😍", "1-е фото... Найкращий тренер для всіх сезонів "Голосу країни"❤️❤️❤️❤️", "Завтра вас чекаю з нетерпінням😊 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Блондинка шикарна 😍", - написали в мережі.
Зауважимо, що прем'єра нового сезону "Голосу країни" відбулася 23 січня 2022 року на телеканалі "1+1". Тренерами стали співаки Надя Дорофєєва, Потап, Оля Полякова та лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук.
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