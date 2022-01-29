Відомий український репер Олексій Потапенко (Потап), який став тренером нового сезону шоу "Голос країни", поділився світлиною зі своїми колегами-тренерами.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram український репер, продюсер, автор пісень Олексій Потапенко (виступає під псевдонімом Потап) часто ділиться із шанувальниками світлинами та відео.

Цього разу Потап, який став тренером популярного шоу "Голос країни"-12, поділився світлиною із колегами Надею Дорофєєвою та Олею Поляковою.

Як бачимо, Потап був у чорному піджаку і шляпі, Полякова одягнула червоне плаття, а Дорофєєва у чорно-білому наряді.

"Дівчата з Голосу)", - написав Потап.

Шанувальники прокоментували фото репера.

"Надя😍", "1-е фото... Найкращий тренер для всіх сезонів "Голосу країни"❤️❤️❤️❤️", "Завтра вас чекаю з нетерпінням😊 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Блондинка шикарна 😍", - написали в мережі.

Зауважимо, що прем'єра нового сезону "Голосу країни" відбулася 23 січня 2022 року на телеканалі "1+1". Тренерами стали співаки Надя Дорофєєва, Потап, Оля Полякова та лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук.

Раніше Politeka повідомляла, що Дорофєєва в обтягуючому вбранні сама здивувалася своєму відображенню: "А потім така дивлюся і..."

Нагадаємо, що Кухар, Dzidzio, Нікітюк та інші задивилися на Полякову в ультракороткому вбранні: "Ну як же можна так..."

Також Politeka писала, що Позитив після розпаду "Время и Стекло" мітить в "Голос країни" поруч з Дорофєєвою: "Крута місія для мене".