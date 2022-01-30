Відомий український продюсер і репер Потап (Олексій Потапенко) звернувся до учасників шоу "Голосу країни", тренером якого став у новому сезоні.

Потап завоював величезну популярність в Україні, пише Politeka.net. Репер працює також як продюсер, який допомагає талантам.

Співак неодноразово був у тренерському кріслі шоу "Голосу країни", повернувся на проєкт він і у дванадцятому сезоні. У новому відео артист звернувся до учасників. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

"Не здаватися! Не здаватися і не здаватися! Навіть якщо щось не виходить. Навіть в середині пісні - не здаватися, працювати до кінця", - сказав Потап.

"Найавторитетніший український продюсер і зірковий тренер Потап поділився настановою учасників сліпих прослуховувань ✌ 🏼

А другий випуск "Голосу країни-12" вже завтра!",- написали автори поста.

Публікація швидко зібрала понад 2000 переглядів і багато коментарів:

"Вірно! Треба повірити в себе і не здаватися і все вийде. 👏 😍 ", "І це стосується не тільки голосу😉 по життю потрібно не здаватися❤️", "Я всім заздрю", "радить для перемоги умовити Тіну Кароль повернутися в «Голос» 😂".

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