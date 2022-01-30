Потап завоював величезну популярність в Україні, пише Politeka.net. Репер працює також як продюсер, який допомагає талантам.
Співак неодноразово був у тренерському кріслі шоу "Голосу країни", повернувся на проєкт він і у дванадцятому сезоні. У новому відео артист звернувся до учасників. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
"Не здаватися! Не здаватися і не здаватися! Навіть якщо щось не виходить. Навіть в середині пісні - не здаватися, працювати до кінця", - сказав Потап.
"Найавторитетніший український продюсер і зірковий тренер Потап поділився настановою учасників сліпих прослуховувань ✌ 🏼
А другий випуск "Голосу країни-12" вже завтра!",- написали автори поста.
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Публікація швидко зібрала понад 2000 переглядів і багато коментарів:
"Вірно! Треба повірити в себе і не здаватися і все вийде. 👏 😍 ", "І це стосується не тільки голосу😉 по життю потрібно не здаватися❤️", "Я всім заздрю", "радить для перемоги умовити Тіну Кароль повернутися в «Голос» 😂".
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