Певица Оля Цибульская, которая является кумой Дзидзьо, рассказала, как себя чувствует из-за болезни, которую недавно подхватила.

Как сообщает Politeka.net, певица Оля Цибульская давненько не постила ничего в своем блоге. Обеспокоенные поклонники забили тревогу и начали спрашивать, что случилось. Через некоторое время артистка вышла на связь и назвала причину своего исчезновения.

Оля Цибульская призналась, что заболела и ей пришлось уйти на карантин. Из симптомов у нее наблюдается лишь боль в горле. Певица рассказала, что пьет много теплой жидкости и полощит горло.

"Я немного приболела. Болит горло. Никаких больше симптомов. Сижу дома на карантине. Полощу горло и пью много теплой воды. Настраиваюсь на то, что я уже понемногу выздоравливаю, ведь скоро съемка клипа и у меня просто нет времени болеть", - заявила Оля Цибульская.

Она также призналась, что несколько недель назад просила у Вселенной отдыха, ей хотелось просто провалятся на диване и ничего неделать. Но она никогда не думала, что ее желание исполнится таким образом. Также Оля Цибульская добавила, что лечится народными методами.

"Рабочий телефон разрывается, а я не в форме. Лечусь также народными методами: сало, хлеб и чеснок", - призналась Оля.

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