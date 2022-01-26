Відома українська співачка і телеведуча, кума DZIDZIO Ольга Цибульська засвітилася в масажному кабінеті і розповіла, як її здивувало питання адміністрації.

Як пише Politeka.net, в Instagram Ольга Цибульська поділилася сторіс, на якій лежала на кушетці, прикрившись одним рушником. Співачка вирішила поділитися з шанувальниками цікавою історією.

"Прийшла на масаж, а мене запитують, чи не буду я проти, якщо фахівець буде чоловік. Я здивувалася, чому потрібно бути проти, якщо для мене це ок. А вас не лякає чоловік-масажист, чоловік-стоматолог. До речі, лікар, який приймав у мене пологи, теж був чоловік», - поділилася своїми враженнями артистка.

Відзначимо, що Ольга Цибульська дуже активно веде свої соціальні мережі і обговорює з фанатами багато моментів зі свого особистого життя. Артистка часто показує себе без макіяжу, а також в різних нестандартних ситуаціях.

У свіжих сторіс вона показала, як їсть хліб з кремом.

"Перший день критичних днів. Понять і простить", - пожартувала вона.

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