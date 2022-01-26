Як пише Politeka.net, в Instagram Ольга Цибульська поділилася сторіс, на якій лежала на кушетці, прикрившись одним рушником. Співачка вирішила поділитися з шанувальниками цікавою історією.
"Прийшла на масаж, а мене запитують, чи не буду я проти, якщо фахівець буде чоловік. Я здивувалася, чому потрібно бути проти, якщо для мене це ок. А вас не лякає чоловік-масажист, чоловік-стоматолог. До речі, лікар, який приймав у мене пологи, теж був чоловік», - поділилася своїми враженнями артистка.
Відзначимо, що Ольга Цибульська дуже активно веде свої соціальні мережі і обговорює з фанатами багато моментів зі свого особистого життя. Артистка часто показує себе без макіяжу, а також в різних нестандартних ситуаціях.
У свіжих сторіс вона показала, як їсть хліб з кремом.
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Нагадаємо, що Оля Цибульська пішла на ефектну зміну іміджу: "голосуємо...".
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