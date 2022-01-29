Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - популярна українська співачка. Зірка веде разом з Віталієм Козловським програму на одному з музичних каналів, а також займається творчістю. А ще артистка стала з Михайлом Хомою хрещеними батьками для дитини, яку народила муза групи Дзідзьо. Не забуває Оля і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
В цей раз Оля вирішила показати сторіс, на якому гуляла разом зі своїм сином Нестором на вулиці. Зірка була в куртці і шапці з закритими вухами. Хлопчик стояв в аналогічному головному уборі. Цибульська зробила селфі, притиснувши хлопчика до себе на фото.
"Сторіс для тих хто сумнівався, що у Нестора така як у мами (шапка-прим. ред.). Я сьогодні просто вдома і ви побудьте зі своїми", - написала Оля на сторіс, яке опублікувала в своєму Instagram.
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