Відома українська співачка і кума Дзідзьо Ольга Цибульська показала, якою різною може бути, примірявши яскраві образи і настрої.

Як пише Politeka.net, артистка поділилася в Instagram п'ятничною добіркою своїх фото. У пості Цибульська вирішила поспілкуватися з шанувальниками, надавши їм на вибір свої знімки в різних образах.

Знімки виглядали як фото абонента на вхідному виклику телефону. Кожне фото було підписано відповідно до характеру, який Цибульська на ньому демонструвала.

Серед них була "радісна Оля" з усміхненою Цибульською, "зухвала Оля" зі співачкою в напівпрозорій кофті і з темною помадою, "натхненна Оля" на тлі залитого сонцем поля з соняшниками, а також "сумна", "задумлива", "здивована" і "щаслива Оля" з відповідними емоціями.

"Від якої Олі сьогодні приймеш виклик? Гортай і пиши в коментарях!",- звернулася до шанувальників Цибульська.

Багато її фанати вибрали "щасливу Олю", проте були й інші варіанти.

"Щаслива дуже хотілося б бачити вас такий завжди", "радісна Оля а значить і щаслива", "цікаво а у чоловіка в телефоні ви підписана як дружина?", "Щастя і тільки щастя", "від усіх Оль, Тільки б дзвонила", - пишуть люди.

Нагадаємо, кума Дзідзьо Цибульська в одному рушнику здивувала розмовами про чоловіків.

Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська козирнула ефектним чином для сольного концерту.

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