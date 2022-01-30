Известная певица и тренер нового 12-го сезона проекта "Голос країни" Ольга Полякова показала, как изменилась её внешность под воздействием фильтра.

Как передает Politeka.net, Ольга Полякова стала тренером в новом сезоне проекта "Голос країни". На своей странице в Инстаграм певица показала, как готовится ко съемкам "нокаутов" на шоу. На кадрах Полякова спела "Аве Мария" полностью искаженная фильтрами. Её нос стал меньше, глаза вместо карих, стали серо-зелеными, а вокруг головы появился нимб.

Также, Полякова показала себя на съемках проекта, уже сидя в кресле.

"Добрый день, дорогие мои. А мы начинаем снимать "Голос країни"!", — рассказала Ольга Полякова.

Напомним, что недавно старшая дочь Поляковой - Маша показала общее фото с мамой. На кадре девушка превзошла свою маму, будучи в шикарном красном костюме, под которым был черный топ и того же цвета галстук. Также, под фото дочь Поляковой спросила, стоит ли ей идти на следующий год проекта "Голос країни".

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