Модель Ким Кардашьян способна привлечь внимание благодаря одному лишь образу не хуже, чем раньше.

Как пишет Politeka.net, известная модель Ким Кардашьян старается как можно чаще показывать поклонникам новые образы и свою одежду, которую разрабатывает с недавних пор. После того, как модель начала заниматься созданием индивидуального стиля, она также стала рекламировать его на себе.

В этот раз модель решила показать свою вечернюю прогулку с подругами. Причем ее образ с крошечного мини-топика и юбки с довольно внушительным вырезом на бедре преобразили ночной лук для Ким.

«🌑Проявления Луны 🌑» - пишет Кардашьян под новыми кадрами.

В сети отреагировали:

«Мои красавицы ❤️; Полнолуние vibezzzzzz ❤️ 🌚; Львица на выгуле; а Ким не скучает вообще; Проявления Луны 💫; Потрясающе😍; Поела и не осталось крошек❤; Квинс😍; такая прекрасная может и не так 😍; можно ли еще удивляться😮; мы должны продолжить радоваться жизни, как она».

Недавно Ким устроила яркую летнюю фотосессию на побережье в купальнике черного цвета и специальной кофте из ткани дайвинг. Причем для большей соблазнительности модель решила облиться водой и показать свои формы вблизи.

«Давно не было моря 🌊 🐚» - пишет под фото Ким.

Напомним, Ким Кардашьян в кожаном комбинезоне заинтриговала непривычным стилем

Также Politeka сообщала, что экс-муж Кардашьян Канье Уэст перед дебошем на улице отдыхал с 63-летней Мадонной

А еще Politeka писала, что экс-муж Ким Кардашьян Канье Уэст устроил потасовку на улице, появилось видео