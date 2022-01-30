Как пишет Politeka.net, известная модель Ким Кардашьян старается как можно чаще показывать поклонникам новые образы и свою одежду, которую разрабатывает с недавних пор. После того, как модель начала заниматься созданием индивидуального стиля, она также стала рекламировать его на себе.
В этот раз модель решила показать свою вечернюю прогулку с подругами. Причем ее образ с крошечного мини-топика и юбки с довольно внушительным вырезом на бедре преобразили ночной лук для Ким.
«🌑Проявления Луны 🌑» - пишет Кардашьян под новыми кадрами.
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«Мои красавицы ❤️; Полнолуние vibezzzzzz ❤️ 🌚; Львица на выгуле; а Ким не скучает вообще; Проявления Луны 💫; Потрясающе😍; Поела и не осталось крошек❤; Квинс😍; такая прекрасная может и не так 😍; можно ли еще удивляться😮; мы должны продолжить радоваться жизни, как она».
Недавно Ким устроила яркую летнюю фотосессию на побережье в купальнике черного цвета и специальной кофте из ткани дайвинг. Причем для большей соблазнительности модель решила облиться водой и показать свои формы вблизи.
«Давно не было моря 🌊 🐚» - пишет под фото Ким.
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